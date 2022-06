Llevarán agua de Tamaulipas a Nuevo León

SE TRATA DE SOLIDARIDAD CON LOS LEONESES

Esta colecta de agua para apoyar a los neoleoneses se trata de solidaridad, así como otros estados se solidarizan con Tamaulipas y otros países con México, es necesario que entre mexicanos exista el apoyo mutuo, dijo, aunque reconoció que no se podrán mandar las cantidades que ellos necesitan y tal vez lo que se pueda enviar es nada a los requerimientos de agua que el vecino estado requiere, se trata de contribuir y cualquier ayuda es buena.

EXHORTO A LA POBLACIÓN

El objetivo de esta colecta es enviar de dos a tres pipas de agua potable a granel, así como los camiones que sean necesarios de acuerdo a la cantidad de agua embotellada que se logra obtener, por lo que se exhorta a la ciudadanía para que participe y contribuya con la donación de agua en apoyo a las familias neoleonesas.

En esta colecta que realiza la fundación, también participan diversos empresarios de la región, que tratan de apoyar, pues el objetivo es ayudar, ya que indicó nadie está exento de padecer este tipo de situaciones.

Adrián Domínguez, recordó que el municipio de Tampico Alto, no está exento de la escasez de agua, aunque ya llovió un poco, no es suficiente para las necesidades, pero esto no impide apoyar a las familias del vecino estado de Nuevo León.

La fecha límite para la recolección de agua será el día 2 de julio, misma fecha en la que se pretende emprender el viaje al estado de Nuevo León para llevar y entregar la carga de agua.

La recolección y traslado de agua no tiene fines políticos, el objetivo es que llegue el vital líquido y que otros estados también se solidarizan con los habitantes del estado de Nuevo León.