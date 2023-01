"Sistema de salud nacional está fragmentado"

Tampico, Tam.

Sin embargo, el director general del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, aseguró que ya se ha avanzado y que la solución está en el nuevo sistema IMSS Bienestar, a través del cual la Federación le apuesta a la cultura de la prevención.

"El Sistema de Salud en el país está fragmentado y eso no ayuda porque genera discresionalidad en el manejo, y la discresionalidad en el manejo da pie a conductas inadecuadas. Yo soy partidario del Sistema Único de Salud", refirió.

En su visita al puerto jaibo, refirió que el presidente de México ha puesto en debate el tema de IMSS Bienestar, que va a atender a aquella población que no tiene Seguridad Social.

Zenteno Santaella recalcó que tanto el IMSS como el ISSSTE, van a seguir funcionando, pero en su opinión, el IMSS Bienestar es un tema muy importante.

"Es el fortalecimiento de garantizar el derecho humano a la salud y la integración del sector va a ayudar muchísimo".

Dijo que a pesar de los cuatro años del nuevo Gobierno federal, sigue fragmentado, pero ha dado un paso importante en el tema del modelo IMSS Bienestar.

"Ya cerca de 22 Estados han firmado y eso es importante porque nos permite tener una integración en el primer nivel de atención".

Expuso que el modelo de Salud en el país fue orientado a la curación, "como si el negocio fuera si no hay enfermo no hay negocio. No, nosotros tenemos que virar hacia la prevención, que es lo más importante, si prevenimos los padecimientos va a ayudar mucho más, es educación para la salud", concluyó.