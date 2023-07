Sí me interesa la alcaldía; diputada Rosa González

Tampico, Tam.

La diputada federal por el Acción Nacional, Rosa María González Azcarraga, aseguró tener interés por contender en el próximo proceso electoral por la alcaldía de Tampico, además, aseguró que no buscará la reelección para la curul que hoy tiene.

Entrevistada en el hotel La Residencia al mediodía de este sábado, la legisladora refirió que en caso de no verse favorecida a la designación, se sumaría al candidato con el afán de lograr el triunfo electoral.

"Sí me interesa hacerlo (alcaldía) la reelección no, por temas personales, pero sí me interesa seguir trabajando para mi ciudad y si no me toca, estaría trabajando con quién le toque para darle una continuidad a la ciudad".

Mencionó que al ser elegida como candidata a la alcaldía, definitivamente pediría licencia al Congreso Federal, apostando a qué no regresaría, segura que los votos le favorecerían en esta elección del 2024.

Al hablar en torno a la elección a la presidencia de la República, la diputada aseveró que no será nada fácil lograr el triunfo para la coalición PAN-PRI-PRD, "pero no imposible, es cuestión de que todos salgamos unidos y demos la batalla".

"Por el bien común vamos a sacar un candidato que todo mundo apoye y va a ser muy bueno".

Asimismo refiere que Morena se está desgajando, pues ya existen diferencias muy fuertes entre las "corcholatas", en la que solos se están desgastando.

Además, criticó que el gobierno federal ha incrementado la cifra de pobres, pues antes eran 30 millones en la pobreza y ahora ya son 40 millones.

Por último externó que la única forma de ganar en el próximo proceso electoral, es que los aliados salgan unidos, trabajando y con propuestas claras y precisas.