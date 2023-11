Se elevan casos de dengue en Tampico

Tampico y su zona metropolitana fue la región con más casos de dengue en Tamaulipas durante el mes de octubre donde se registraron hasta 36 padecimientos positivos, dos de ellos considerados como graves.

El titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), Vicente Joel Hernández Navarro, informó que en todo el año se han confirmado 145 casos.

"De dengue llevamos alrededor de 145 casos, en octubre se registraron 45, 46 casos donde 35- 36 están en el sur, de estos se reportaron dos graves, 25 sospechoso y el resto no graves", informó.

Informó, sin precisar la ubicación, que se confirmaron dos decesos por influenza, pero no de coronavirus.

"De Covid-19 como tal no tenemos datos. La Secretaría de Salud no tiene registros de padecimientos, pero luego sabemos que hay positivos de gente que se hace estudios en laboratorios privados, pero que aún no nos reportan", detalló.