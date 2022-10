Demandan destituir a delegada del IMSS

Por anomalías en contra de la clase trabajadora, la Nueva CROC exige el cese inmediato de la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Velia Patricia Silva, así como a los sub delegados quienes ofrecen un pésimo servicio, aseguran.

Tampico, Tam.

Gregorio Pego Cruz, secretario de Trabajo de la Federación Estatal de Trabajadores de la Nueva CROC señaló que la delegada del IMSS en Tamaulipas permite el registro de trabajadores con un salario menor además de que nunca ha resuelto el problema de la falta de medicamento.

“Se tiene que hacer una fiscalización, hay un Consejo Consultivo y automáticamente ellos pueden decir si está haciendo un buen trabajo o no, pero el que te puede informar más es el derechohabiente, nosotros como representantes sindicales somos la voz de los trabajadores, familias, del mal servicio que están prestando.

“Debe de haber un cambio radical, si no puede con el cargo que renuncie pero no solo ella, sino también las subdelegadas, como la de Tampico en donde hay pésimo servicio y no invitan a los patrones a dar de alta a los trabajadores, sino que los registran con salario mínimo, lo cual va en perjuicio de un riesgo de trabajo y que en un momento dado quede mal de la columna o rodilla y en una pensión por cesantía van a pagarle con menos salario y ahí hay un anomalía en donde en vez de apoyar a los trabajadores, están apoyando a los patrones”, indicó.

Asimismo refiere que, “estamos comentando a todos los Secretarios que es importante la firma de un contrato colectivo para dejar plasmadas las condiciones laborales de un trabajador y que debe asumir un patrón, vamos renovando y estamos concientizando y estamos buscando que nos den la participación dentro del Consejo Consultivo del Seguro Social, porque los que representan al sector obrero dentro del Consejo Técnico a nivel nacional como del Consejo Consultivo no garantizan a nadie y creo que la Nueva CROC tiene presencia y tiene su capital sindical”.