Comunidad LGBT va por adopciones

Luego de que se aprobará la ley de matrimonios igualitarios en Tamaulipas, ahora la comunidad LGBTTIQ+ buscará la ley de identidad de género, de adopción y oportunidades laborales al 3% de la población laboral para la comunidad Trans y No Binaria, además de la unión en matrimonio de quienes parecen del VIH.

Tampico, Tam.-

Ana Karen López Quintana, presidenta de la organización “Tamaulipas Diversidad VIHtrans” y Celso Pérez Ruiz, de “Tendremos Alas A.C.” dijeron que la aprobación de los matrimonios igualitarios quedó truncada, pues si bien es cierto que aprueban el matrimonio, pero no los beneficios.

“Estamos muy decepcionados de este manejo turbio que se está dando al tema de la iniciativa de matrimonio igualitario, que fue aprobada pero fue mocha en el tema de adopciones, fue mocha en el tema de que las personas que viven con VIH no se pueden casar que es lo que Ana Karen ha estado impulsando”.

Dijo que en su momento se trabajó con la diputada, Rosa González que presentó la iniciativa para la Reforma del Artículo 85 fracción cuarta del Código Civil en los requisitos prenupciales impide a personas con VIH sin importar su identidad de género poder contraer matrimonio”.

Señalan que no persiguen intereses políticos rumbo al proceso electoral del 2024, “los derechos humanos de la comunidad gay no son un tema de partidos políticos”.

Señalaron que la votación a favor y en contra de la ley fue muy repartida, en donde algunos de Morena votaron en contra, y se esperaba votarán a favor y algunos del PAN votaron a favor y no lo esperaban.

“Hay diputadas del sur que no votaron, que son MORENA... Úrsula (Salazar) no votó a favor y tendrá que responder públicamente el sentido de su voto, el que calla otorga... Ursula, votó en contra no fue a favor... De Mon Marón, mis respetos fue a favor de la comunidad nunca lo esperábamos pero qué bueno”.

Señalaron que ahora buscarán que la ley aprobada esté completa, pues aún no les dejan adoptar, no pueden cambiar la identidad de género y los obstruyen laboralmente.

Es decir, quieren tener oportunidades laborales en que las empresas estén obligadas a contratar a personas de la comunidad LGBTTIQ+ a un 3 por ciento de su personal.