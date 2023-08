Clausuran oficinas por irregularidades

Se toma la atribución de otorgar licencias sindicales a un grupo de trabajadores sin derecho a eso. Preguntábamos si tiene sustento jurídico para ese otorgamiento, y no lo tiene... Por los de él tiene a tres trabajadores: Gilma Noemí, Ramiro Juárez y Hugo Mardel". Adolfo Sierra Medina, líder de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Tamaulipas

Un grupo de trabajadores sindicalizados tomó la oficina administrativa de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 pidiendo el cese del titular, Lorenzo Sepúlveda, atribuyéndole varias irregularidades.

El grupo de inconformes era encabezado por el líder sindical de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Tamaulipas, Adolfo Sierra Medina.

Ahí, aseguró que existen irregularidades, como el otorgamiento de licencias sindicales, no solucionar las problemáticas de fondo en la Jurisdicción Sanitaria número 2, como la falta de equipo de aire acondicionado, entre otras.

"Se toma la atribución de otorgar licencias sindicales a un grupo de trabajadores sin derecho a eso. Preguntábamos si tiene sustento jurídico para ese otorgamiento y no lo tiene...Por los de él tiene a tres trabajadores: Gilma Noemí, Ramiro Juárez y Hugo Mardel". Dijo que son tres trabajadores que tiene sin laborar y se queja que los indicadores no son los esperados. "Estamos decididos a no permitir el ingreso hasta que nos cambien de administrador, que lo cesen".

Señaló que el resto del personal está trabajando normal, "Nunca vamos a atentar en contra de la sociedad, a ella nos debemos".

Indicó que el edificio de la Jurisdicción está en deplorables condiciones, pues falta equipo de aire acondicionado, medicamentos, material de curación, entre otros.

Sierra Medina dijo que no sólo la Jurisdicción Sanitaria número 2 afronta la falta de aire acondicionado, sino también las unidades médicas de Tamaulipas, como el Hospital General de Especialidades "Carlos Canseco" y señaló que la toma de la administración de la Jurisdicción Sanitaria número 2 se mantendrá el tiempo que sea necesario.