Busca madre a hijo de 2 años

Angustiada madre de familia denunció ante las autoridades y a la opinión pública la retención de su hijo de dos años de edad desde hace 12 días por parte de su x pareja, Lucio "N", de quién refiere es un drogadicto, por lo que puede estar en peligro el menor.

Blanca Nereida Ramos Torres, señaló que teme por la integridad física de su hijo debido a la conducta agresiva y de consumo de sustancias tóxicas de su ex pareja con la que procreó a dos hijos.

Señala que interpuso de la denuncia ante la Fiscalía en Pánuco, Veracruz, pues son originarios de la zona norveracruzana, pero su ex pareja puede estar en la zona sur de Tamaulipas.

Explicó que se separó de él debido a los malos tratos, tanto verbales como físicos.

"Empezó a insultarme a agredirme verbalmente y físicamente. El niño más grande se metió conmigo y el niño de dos años salió por la parte trasera, él lo cargó y se lo llevo, salí corriendo atrás de él y no lo alcancé, hasta el momento no he visto a mi hijo".

Dice temer por su integridad física y de su hijo, toda vez que señala es una persona violenta, agresiva, "por eso mismo me separé de él y consume drogas".

Señala que ha tratado de comunicarse con las hermanas de su ex pareja, sin embargo no le contestan, situación por la que lo busca desesperadamente para recuperar a su hijo de dos años.