Afectan al campo apoyos sociales

Matamoros, Tam.

Los programas sociales destinados a las diferentes clases sociales han originado un serio problema también para el agro, en donde en estos momentos hacen falta piscadores de ocra, "pues la gente ya no quiere trabajar en el campo", consideró Narciso Suárez García.

El productor de bombó en la zona norte de Tamaulipas, comentó que "desgraciadamente esta situación provoca que mucha ocra se esté secando, hay parcelas que están secas, no hay quien pueda piscar en estos momentos".

Aseguró que "las personas no quieren trabajar en esta actividad ya que el gobierno les está dando muchos apoyos, entonces hay gente conformista, dicen, ya con esto comen y ya no trabajan, es por eso que no hay quien labore en la actualidad en el campo".

Resaltó que "más se está agudizando en este año, situación que además de que algunos se están secando, en donde existe producción, el corte se está pasando hasta que no sirve el producto, este tiene que ser tierno, tiene que ser de 2 y media a 4 pulgadas, de lo contrario no se puede comercializar".

Comentó que en estos momentos ya se trabajan en la cosecha, pero no hay el personal suficiente para poder levantar toda la producción que se llegue a dar.

Dijo que será en estos días cuando se inicie a llevar lo piscado a la comercialización, por el momento se desconoce a cuanto se esté pagando la libra de la ocra, artículo que va directamente a Estados Unidos que es en donde se consume de una mayor cantidad.

Suárez García indicó que se espera que haya buenos resultados, aún y cuando la falta de piscadores sea factor para que el producto se esté echando a perder o simplemente se pasa de la medida que debe de tener para su venta.