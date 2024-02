Arrancan campaña para detectar cáncer

San Fernando, Tam.

La Jurisdicción Sanitaria Número VII puso en marcha una campaña de prevención y detección de cáncer de mama, acciones que se ofrecerán de manera gratuita durante un año a mujeres del Valle de San Fernando.

El titular de la dependencia de salud, Marco Antonio Saldaña Juárez, aseguró que gracias al apoyo del gobierno del estado y a la Secretaría de Salud, se logró contar con "IBreastExam", un scanner que ayuda a distinguir con precisión la diferencia de elasticidad y tumores mamarios y tejido normal en tiempo real.

Reveló que esta campaña se realizará de manera permanente durante un año, con el propósito de fortalecer las acciones de detección temprana del cáncer de mama entre los habitantes de los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas.

Esta tecnología, permite la entrega de resultados a los pacientes de forma rápida en solo 7 minutos, indicando que este examen no duele, no es invasivo, no da radiación y es gratuito.

Saldaña Juárez, invitó a hombres y mujeres de 20 a 69 años a realizarse la valoración, con la intención de descartar o detectar este padecimiento, y en caso de ser positivo, poder brindarle la orientación, atención y tratamiento oportuno que requiere.

Requisitos

- Los requisitos para esta evaluación son: Acudir con cartillas de salud, copia de la CURP, correo electrónico; en el caso de las mujeres, asistir 5 a 7 días posteriores a su menstruación.

- Este servicio estará brindándose en las instalaciones del Centro de Salud Rector Loma Alta, ubicado a un costado del Estadio Municipal "Manuel Cavazos Lerma" en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde de lunes a viernes, mientras que sábados y domingos se atenderá a través de cita al teléfono 834-254-0852.