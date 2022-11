Dispone Infonavit de vivienda digna para todos

Río Bravo, Tam.- Todo trabajador, sea o no, derechohabiente del Infonavit o no cuente con seguro social, puede acceder a una vivienda de interés social digna, pues es un derecho que tienen todos los mexicanos, y que en este Gobierno Federal así se reafirma porque se brindan todas las herramientas necesarias hasta para que no pierdan su casa.