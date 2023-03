Visita RB dirigente estatal de Morena

La lideresa fue recibida en oficina de simpatizantes en calle Puebla, colonia Hijos de Ejidatarios, por parte del presidente saliente de Morena en el municipio, Luis Flores Macías; el ecologista y defensor de la 4T, Arturo Navarro Mireles; Armando Gómez entre otros.

El evento tuvo como fin hacer hincapié en el papel fundamental de la mujer en los ámbitos político; social; económico; familiar; laboral y cultural, por lo que se hizo un llamado a que las mujeres de Río Bravo apoyen la transformación de nuestro municipio.

No obstante, hubo reclamos de otros miembros de Morena, incluso fundadores que no fueron invitados a esta actividad que congregaría a todos los que militan, defienden y promueven a la Cuarta Transformación, pues la gran parte de los morenistas, no tuvieron la oportunidad de interactuar con la lideresa estatal.