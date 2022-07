Utilizan pruebas caducadas para "detectar" Covid-19

Río Bravo, Tam.- En el Centro de Salud en la colonia Graciano Sánchez cómo no terminó por llegar el material para pruebas rápidas de Covid-19 , que es en el único módulo donde se efectúan, ante la demanda de casos sospechosos las llevan a cabo con pruebas caducas que también tienen importante grado de efectividad.

Es el doctor Josúe Manuel Tadeo Hinojosa, director del módulo apoyado por personal que en tiempos de grandes riesgos de pandemia donde las consecuencias eran fatales, fue el único de la Secretaría de Salud que ofreció las pruebas rápidas, aún a pesar de que el equipo con el que contaba era raquítico.

Abordado por el reportero fue claro al manifestar que no terminó por aterrizar nuevo material, pero que siempre con el afán de servir a la comunidad en materia de salud es que se realizan de esta manera.

"Los estamos pidiendo a la gente que acude que por favor espere de 3 a 4 días que es el tiempo determinado del padecimiento para que pueda ser detectado, y para ello se les aplica un estudio epidemiológico".

Además de la consulta y el estudio, se les extiende la receta que deben surtir por cuenta propia, y no porque no quieran proporcionar cómo en estos casos cuando resultan positivo el kit de salud que conforma el tratamiento, sino por que ya no les llegó.

Y ocurre lo que está pasando en la mayoría de los centros de salud, el medicamento es muy pero muy escaso, en algunos ya no les llega nada, lo cual es normal al término de un sexenio, pero muy malo para los pacientes que no tienen la culpa, y que se ven obligados a tener que pagar los platos rotos.