Desvanece trabajador en brecha 115 en medio de la noche

Río Bravo, Tam.- Trabajador que se dirigía a su casa se desvanece cuando viajaba a bordo de una bicicleta sobre la brecha 115, a escasos metros del acceso a fraccionamiento Conquistadores, en hechos que tuvieron lugar por la noche.

REPORTE

Fue la joven Zayra López, quien hizo el reporte, debido a que ese sector impera la penumbra y el masculino desvanecido, podía ser atropellado o aplastado por algún vehículo.

"Estaba este señor tirado a lado de Trancasa y la termo, no estaba sucio pero estaba tirado. Por si es familiar de alguien no me pude bajar ayudarlo ya que venía sola con mi bebé por más que quise me dio miedo", dijo la joven ama de casa.

"Estaba este señor tirado a lado de Trancasa y la termo, no estaba sucio pero estaba tirado. Por si es familiar de alguien no me pude bajar ayudarlo ya que venía sola con mi bebé por más que quise me dio miedo"

Pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia, pues manifestó que "no me gustaría que nada malo les pase, traía una bici color verde, playera tipo mezclilla y pantalón al aparecer botas negras, ya también llamé al 911", agregó.