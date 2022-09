Roban con Whatsapp

Robo de datos en cuentas de WhatsApp vuelven a surgir en la ciudad, donde delincuentes por medio de llamadas consiguen apropiarse de las cuentas para después hacerse pasar por el verdadero usuario.

"Hackearon mi cuenta de WhatsApp, no contesten los mensajes que les llegan o les hakearán las suyas, no envíen ningún código", es la advertencia que emiten algunos de los afectados por medio de las redes sociales.

El objetivo del robo de cuentas es obtener dinero de los contactos mediante mentiras, razón por la que las advertencias incluyen que antes de hacer algún deposito se contacte mediante llamada telefónica al titular de la línea para constatar o descartar que el mensaje realmente haya sido enviado por él.

Advierten de robo de cuentas y mal uso de ellas.

"Me mandaron un mensaje de parte de una persona conocida, la misiva electrónica decía que había tenido un problema con su tarjeta bancaria, que si yo le podía hacer un préstamo y al siguiente día me lo devolvería, desconfié porque es una persona que no necesita pedir prestado, le llame y efectivamente, no había sido de su teléfono". Afirmó Juan Carlos Hernández.

De acuerdo a perjudicados, algunos de sus contactos sí han llegado a realizar depósitos pensando que sus amistades o familiares se encuentran en aprietos, en algunos casos las cantidades varían entre los tres y los 10 mil pesos.