Reportan presencia de serpientes

María Juana Guevara, residente de esa colonia, dijo que ya van dos ocasiones que en casas de sus vecinas se han encontrado con que las víboras se meten incluso a los baños y cocinas, lo cual los mantiene atemorizados ya que podrían representar riesgo para adultos y niños.

"Hace unos días vimos que también en el exterior del salón de la Comapa encontraron tres víboras y mucha gente se alarmó, pero esto no es nuevo, pues en temporada de calores como ahora es muy común encontrarlas por todas partes, claro que eso no quiere decir que estemos acostumbrados o que no nos causen miedo".

Dijo que presumen que la presencia de las serpientes se debe al calor, pero también a los incendios en solares donde la vegetación esta seca y que es el refugio de los reptiles.

"Hace poco mi vecina sacó una que estaba en el fregadero de la cocina, otra encontró una en la lavadora y una más otra en el baño y no se a cuantas más personas les haya pasado, pero si es algo que nos preocupa".