Lucran con viviendas que son abandonadas

ESTAFA

"Me rentaron una casa en el fraccionamiento Brisas del Campo, pagué un mes de renta adelantado y un mes de depósito, pero como a los quince días vino una pareja que dijeron que ellos eran los verdaderos dueños de la casa, me tuve que salir y la persona que me rentó ya no me quiso devolver mi dinero", afirmó Ángel Hernández.

"Aquí hay muchas casas abandonadas, hay personas que han acaparado varias, incluso unos vecinos vendieron una en cinco mil pesos y otro vecino cambio una por un carro, pero no son de ellos, pues donde viven tampoco son dueños, ahí invadieron", afirmó Juana María Rojas, habitante de Misiones del Puente.