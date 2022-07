Incumplen alimentos con especificaciones

Destaca la Procuraduría que, aunque en las fotos se muestran filetes de res, salmón y pechugas de pollo, al menos 14 presentaciones de alimentos para los mininos no se encontraron que contengan esos tipos de carnes, lo cual es un engaño para el consumidor que piensa que está alimentando muy bien a sus mascotas.

En el ya mencionado estudio fueron analizados 33 productos en los cuales se evaluó el contenido neto y el nutrimental, es decir, proteínas, grasa, humedad, cenizas y fibra.

Las marcas que no contienen la carne que indican son: Nucat BY Nupec, Purina Felix Megamix, Purina Felix Megamix Gatitos, Minino Duo, Minino Plus, Purina Cat Chow Hogareños, Purina Cat Chow Delimix, Gatina, Purina One, Kitekat, Whiskas Gatitos Pollo, Whiskas Gatitos Carne, Whiskas Adulto Pescado.