Expone Profeco marcas de salchichas que dañan la salud

Río Bravo,Tam.- Marcas de salchichas que hacen daño a la salud fueron expuestas por la Procuraduría Federal del Consumidor, ya que, de acuerdo al estudio realizado en agosto del 2020 al menos 30 marcas no cumplen con lo que dice su empaque.

Entre las anomalías encontradas, es que algunas tienen más grasa y sodio del indicado, otras no contienen la proteína que indican, incluso algunas no contienen carne como lo indica su paquete.

Es por eso que la Procuraduría dio a conocer las cinco marcas que más daño hacen y que recomienda no consumir, ellas son: Fud Cuida-t+, que contiene la misma cantidad de sodio que cualquier otra y no está hecha de pavo, sino de pollo, además no es reducida en grasa.

Otra es Parma Sabori, que está hecha con pollo y no de pavo como indica su empaque, además contiene conservadores, la Fud: dicen ser salchichas de pavo, pero no tienen ese ingrediente, en realidad son de pollo, por lo que este producto ya fue retirado del mercado.

Las de la marca Aurrera contiene más agua y almidón que carne, también tiene alto contenido en grasa, carbohidratos y sodio, mientras que las Línea roja contienen fécula, almidones y harinas en lugar de carne y sólo 9.5 por ciento de proteína por lo que es alta en carbohidratos.

Otras marcas que fueron evidenciadas por la Profeco son: Nu-tres, Pepe, Don Fer, Precissimo, Parma Sabori, Duby y Salchichas de Pavo Aurrera.