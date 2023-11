Se busca desterrar productos chatarra

La compra de productos o alimentos chatarra, también es dañina para el medio ambiente, pues en su producción se utilizan empaques; insumos y procedimientos que contaminan nuestro entorno, además de que producto puede ser dañino para la salud.

Fue el ecologista Jorge Arturo Navarro Mireles, presidente de Parques Kiri, quien ahondó en este tema y propuso una alternativa a esta vorágine de productos en empaques de plástico que solo contaminan y afectan la salud de los consumidores.

"Lo sorprendente no es que haya descubierto Profeco que muchos quesos de marcas reconocidas no eran quesos, ni que el jamón no es jamón que en realidad mas bien es una mezcla de picos, alas y menudencia empastada, o que la Leche es solo sustituto de leche, etc., lo realmente sorprendente es que a estas alturas de la vida sigamos creyendo que todo lo que ofrecen las distintas marcas comerciales es realmente lo que nos dicen", advirtió.

"¿De verdad creíamos que esos quesos eran quesos?; ¿de verdad creemos que los ´jugos naturales´ son jugos naturales?;¿de verdad creemos que las leches envasadas son leche real?; ¿de verdad creemos que el pan Bimbo es 100% natural? y así sucesivamente" cuestionó.

Y propuso: "¿quieres queso de verdad, jugos 100 por ciento naturales, leche de a de veras, pan 100 por ciento natural?: ve al mercado del pueblito más cercano que tengas y ahí cómprale a la señora que tiene sus vaquitas, que te aseguro cuida y valora mucho más que la industria de lácteos y elabora el queso con sus manos y vende su leche.

Al señor de las frutas y verduras cómprale la fruta, esa que se ve ´feíta´, chiquita y elabora tu propio jugo natural; luego pasa con la señora que vende pan y bolillo calientito recién horneado", lo que contribuye a verdadera economía local y al entorno medioambiental.

Jugos naturales.