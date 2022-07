No aumentarán impuesto predial

En reunión de cabildo presidida por el alcalde de la ciudad aprueban no aumentar el impuesto predial para el 2023.

MANTIENEN PRECIO

En las deliberaciones, por unanimidad los diversos integrantes acordaron mantener los valores catastrales a fin de que los ciudadanos no sufran incrementos en el pago de su impuesto predial en el año 2023.

En la reunión la directora de Predial y Catastro, Violeta Magdalena Torres Arreola comentó: "sabemos la situación económica en el municipio y aparte el haber atravesado por la contingencia del Covid-19 dejó maltrechas las finanzas de hogares y negocios, por lo que no se quiere dañar la economía de los contribuyentes, y se propone que siga vigente la tabla de valores del ejercicio anterior".

El licenciado Héctor Joel Villegas González preocupado por no afectar la economía de los riobravenses decidió no modificar ningún valor para no incrementar el pago del impuesto predial y aprovechó para invitar a la ciudadanía a que apoye la transformación de Río Bravo, con el pago de su , y así, tener herramientas para seguir trabajando en mejoras para el municipio, a la vez que agradeció a todos los contribuyentes responsables que han acudido a oficinas municipales a hacer el pago correspondiente.

Alcalde Héctor Joel Villegas González y el secretario del Ayuntamiento.