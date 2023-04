Reclaman olvido de diputado

DEMANDA INTERVENCIÓN

El expresidente del módulo de riego III-5 en el Distrito 026, Alfredo Hernández Navar, demandó la intervención del diputado suplente, quien ahora ejerce el cargo tras la licencia del propietario Tomás Gloria Requena.

"Desde diciembre no pidieron los papeles para el apoyo por la sequía y hasta ahorita no nos han pagado", dijo Hernández Navar sobre el estímulo a los productores que no contaron con riego en el ciclo actual.

El reclamo es en el sentido de que, desde que asumió el cargo, no se ha parado en Río Bravo para hablar con los agricultores sobre los temas pendientes, que son muchos, y que como nunca antes se han sentido tan abandonados por un diputado federal, en este caso, del Partido Verde.

Otros temas, como financiamientos públicos que son acaparados por influyentes y funcionarios corruptos, así como los altos costos en fertilizantes e insumos quedan en limbo, dijo el líder agrario quien ya ha enfrentado a funcionarios indolentes.

Por su parte, el diputado González Lima, no ha seguido el compromiso que asumió en su momento Gloria Requena, en el sentido de abrir una oficina de representación en Río Bravo.