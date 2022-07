Reconsideran las clases presenciales los padres de familia

Algunos de los planteles que han sido mencionados son la Primaria 12 de Octubre, cuyas madres de familia desmintieron el rumor, afirmando que no existe riesgo alguno para los estudiantes.

Otra escuela de las citadas es la Luis Cabrera, donde se dio a conocer a los padres que si bien se había presentado un brote este ya está controlado y no existe riesgo para alumnos ni docentes.

JARDIN DE NIÑOS

El jardín de niños Bertha del Avellano es otra escuela en la que se ha rumorado que existen casos de el virus, lo cual no ha sido confirmado, pero aún así algunos padres han optado por dejar de llevar a sus hijos a clases ya que hay que considerar que por su edad aún no han sido inmunizados, en cuanto a las escuelas, algunas ya han optado por concluir el ciclo escolar, esto debido a que las calificaciones del último bimestre ya se realizaron, por lo cual no afecta a los estudiantes.

Madres de familia temen que contagios lleguen a sus hijos.