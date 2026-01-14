Asegura OXXO operación normal en Río Bravo

A través de un boletín informativo, la cadena comercial OXXO perteneciente a Grupo FEMSA dio a conocer este miércoles que se trabaja en conjunto con autoridades estatales y de seguridad.

Mencionaron que las 31 tiendas que tienen establecidas en este municipio se cuentan laborando con normalidad y con un reforzamiento en los protocolos internos.

Así mismo, reconocieron el apoyo de los cuerpos de seguridad, con los que se tiene estrecha comunicación para poder actuar en caso de que se requiera.

Señalaron que uno de sus principales compromisos es mantener la generación de empleos en la entidad, ya que con eso se puede dar un desarrollo de las comunidades en las que operan y se fortalecen los lazos de comunicación.

Reconocieron el esfuerzo y acompañamiento de los cuerpos de seguridad, lo cual permite que las 31 tiendas OXXO que tiene instalado el grupo se mantengan en operación.

Lo anterior, fue compartido en redes sociales por la Vocería de Seguridad en Tamaulipas, destacando el trabajo en conjunto entre empresarios y gobierno.