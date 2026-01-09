Intriga cierre masivo de Oxxos; puertas presentan cadena y candado

Amplios sectores de la cabecera municipal, amanecieron con la sorpresa de múltiples tiendas de conveniencia se encontraban cerradas durante toda la mañana y tarde de este viernes.

El misterioso cierre masivo de Oxxos, dejó muchas dudas en sectores en donde los estanquillos prácticamente han desaparecido.

La mañana de este viernes varios establecimientos Oxxo cerraron de manera repentina y simultánea en distintos puntos de la ciudad, provocando sorpresa y desconcierto entre clientes que se encontraron con las puertas cerradas y en algunos casos sin aviso alguno.