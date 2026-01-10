Cierran Oxxos

Amplios sectores de la cabecera municipal, amanecieron con la sorpresa de múltiples tiendas de conveniencia se encontraban cerradas durante toda la mañana y tarde de este viernes.

El misterioso cierre masivo de Oxxos, dejó muchas dudas en sectores en donde los estanquillos prácticamente han desaparecido.

La mañana de este viernes varios establecimientos Oxxo cerraron de manera repentina y simultánea en distintos puntos de la ciudad, provocando sorpresa y desconcierto entre clientes que se encontraron con las puertas cerradas y en algunos casos sin aviso alguno.

Entre las tiendas que se constató que suspendieron operaciones se encuentran sucursales de:

- Calle Álamo de la colonia Monterreal

de la - Calle Colegio Militar con avenida Francisco I. Madero, colonia Primero de Mayo

con avenida Francisco I. Madero, colonia Primero de Mayo - Avenida Madero con Tamaulipas, colonia Cuauhtémoc

con Tamaulipas, - Calle 5 de Mayo con 16 de Septiembre, colonias Benito Juárez

con 16 de Septiembre, - Calle Tlaxcala con Matamoros, colonia Benito Juárez

con Matamoros, - Calles Guanajuato con Yucatán, fraccionamiento Río Bravo

-Avenida Las Américas con Matamoros, fraccionamiento Río Bravo

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios comenzaron a reportar más Oxxos cerrados en diferentes sectores de la ciudad, alimentando la incertidumbre y la especulación sobre lo que estaría ocurriendo.

Aunque el desconcierto fue principalmente para los clientes, empleados de los establecimientos señalaron que fueron desalojados sin recibir explicación sobre las causas del cierre, lo que hasta el momento mantiene el tema envuelto en total hermetismo.

Hasta ahora, la cadena Oxxo no ha emitido un posicionamiento oficial, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezca el motivo de estos cierres simultáneos y sobre todo que se conozca cuándo reabrirán.



