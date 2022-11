Lucran en escuelas con uniformes y más

Tal es el caso de las universidades y preparatorias privadas, pues en algunas de ellas, los padres de familia y/o alumnos, deben adquirir de forma exclusiva y obligatoria algunos artículos en la propia institución, como lo son uniformes.

Perla Bosques, una conocida madre de familia que se ha destacado por denunciar abusos y luchas por causas justas, puso de relieve la actitud de plantel particular:

"¿Qué onda con la Universidad? quieren que compre dos camisas de allí mismo, le digo: ´mi hija ya tiene las dos, la blanca y la roja´, y dicen ´no, eso es obligatorio´, le digo: ´en prepa le compré todo el uniforme y ni lo uso´, porque necesitaba filipinas, le dije: ´mejor véndanme el chaquetín que ese sí lo necesita y no lo consigo en ningún lado´, y me dicen: ´eso no nos corresponde a nosotros´, o sea entiendan a ella le exigen el chaquetín, no las playeras y a fuerzas quieren que les compre dos cuando ella ya las tiene", fustigó el ama de hogar.

Otras universidades, exigen que los alumnos compren los libros en el plantel o bien que participen en actividades que implican gastos no contemplados, sin que estas instituciones particulares, sean supervisadas por la Profeco.