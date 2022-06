Incumple Leche Lala las normas de calidad

De acuerdo al informe difundido por la Procuraduría Federal del Consumidor, son dos los productos de la marca Lala los que no cumplen con la norma, por el proceso no regulado de eliminación de lactosa, su densidad y contenidos de sólidos no grasos no son los mínimos requeridos.

Los productos en mención son: Lala 100 fresca sin lactosa leche semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa de en su presentación de un litro.

Lala 100 fresca sin lactosa low carb -30%, light, leche semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada, adicionada con vitaminas A y D. Reducida en grasa también en su presentación de un litro.

La recomendación que hace la Profeco a los consumidores es que al comprar primero hay que identificar si es leche o producto lácteo, toda vez que hay diferencias nutrimentales importantes, y también se debe revisar que el producto que se adquiere se encuentre dentro de la fecha de caducidad, ya que los productos pasteurizados requieren refrigeración para su conservación, independientemente si han sido abiertos o no.

Recomiendan identificar productos lácteos antes de comprar.