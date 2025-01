Sin acuerdos reunión en secundaria

De poco sirvió la reunión que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica número 28 "Ingeniero Manuel Garza Caballero" la mañana de lunes entre padres y madres de familia con directivos el plantel para darle solución al grave problema de la falta de maestros de grupo por jubilación.

La junta se llevó a cabo en recintos del plantel escolar en referencia, en donde la directora les expresó que ha hecho todo lo posible a su alcance porque se solucione la situación, pero ya no depende de la dirección, sino de la propia Secretaría de Educación y del Centro Regional de Desarrollo Educativo en el municipio.

El problema de la falta de profesores, que es el más agudo en todos los grupos de primer año, pero también se extiende a los segundos y terceros grados en menor cantidad, debido a la jubilación de los profesores y el hecho de que el proceso para que se sustituya es tedioso.

Sin embargo, la Secretaría, aunque está obligada a cubrir el pago durante los tres primeros meses mientras que se envía otro, ha recaído en las madres y padres de familia.

Acusó de que se esté filtrando la información a los medios de comunicación, por lo que, en claro afán de minimizar la situación, les aseguró que cuando el periódico llega a Victoria (según ella), ya no tiene credibilidad.

En resumidas cuentas, por ello algunas madres de familia tomaron la decisión de llamar directamente a la maestra Dina Maybe Castillo, jefe del Crede, y en efecto les contestó, pero que estaba ocupada, que la llamaran más tarde; sin embargo, ya no contestó las 22 llamadas siguientes que le realizaron con ese propósito de que les resuelva el problema.

Por ello fue que no descartaron un plantón en las instalaciones del Centro Regional de Desarrollo Educativo en los días subsecuentes, si no se resuelve la grave problemática de la falta de maestros, en su mayoría por jubilación, que no son repuestos.