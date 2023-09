Alertan por fraude en renta de casas

Defraudador fue exhibido en redes sociales al renta presunta casa que no existe.

Las estafas con supuestas rentas de casas o departamentos que en realidad son un engaño, llegaron a Nuevo Progreso.

Como ya sucedió durante una época en la cabecera municipal, cuando en redes sociales, perfiles reales y falsos, ofertaban apartamentos o casas-habitación que en realidad no existían o no eran de su propiedad o dominio.

Fue un joven de nombre Esteban, quien alertó en redes sociales sobre uno de estos fraudes.

"Aguas con este estafador, publica que renta casa en Progreso en calle Tampico, le pregunté para ir a ver la casa y me colgó y empezó a borrar la conversación y me bloqueo no caigan en depositarle la renta, según pide 3 mil de renta y deposito de 1 mil 500"

El perfil del presunto arrendatario lleva como nombre Juan Hernández y quien proporciona el número 81 2605 4325 para contacto, quien al verse cuestionado borra sus propios mensajes y según el denunciante, bloquea a quienes le insisten en ver el inmueble.

En la cabecera municipal, hubo casos de personas que cayeron en estos timos y adelantaron supuestas rentas para apartar la vivienda o departamento y nunca volvieron a tener contacto con el presunto arrendador.

