Buscan incautos; atractivas ofertas

AGUDIZA PROBLEMA

Esta situación que se viene presentando desde hace tiempo se ha agudizado durante la última semana, en que en diversos grupos de Facebook se han observado publicaciones en las que se ofrece en renta casas de lujo a cambio de una mensualidad extremadamente baja.

"Se renta casa, cuatro cuartos con dos baños y garage, mil 400 pesos con 700 de depósito", es la atractiva oferta con la que intentan enganchar a interesados a quienes al contactarse se les pide que realicen un depósito para separar la vivienda.

Además, algunas de estas publicaciones realizadas por diversos perfiles con identidades dudosas, indican que para mayor información de debe seguir un enlace que redirecciona a una página de aplicación para empleo en Amazon.

"Llamé porque la casa que ofrecían me quedaba muy cerca del trabajo, justo lo que buscaba, pero la mujer que me atendió me dijo que alguien más ya había pedido verla, que ella se encontraba fuera pero en dos días podría mostrarme la casa, pero para eso debía depositarle los 2 mil pesos que pedía de depósito, en ese momento entendí que se trataba de un fraude".