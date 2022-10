Espantan a turistas

No conforme con las estafas que realizan en la Ciudad de Río Bravo, estafadores de "la bolita", ahora ahuyentan a turismo que visita la Villa de Nuevo Progreso.

De acuerdo a comerciantes, las estafas realizadas mediante ese juego "de azar", han hecho que turistas se desistan de regresar por temor a ser nuevamente estafados por quienes casi a la fuerza llevan a la gente a su mesa para despojarles de la mayor cantidad posible de dinero.

"Hola a todos, quiero comentarles algo muy triste que acaba de pasar, venía caminando por el puente para cruzar a Estados Unidos y me topé a un señor que estaba muy molesto y me dijo que no volvía a venir a Nuevo Progreso porque le robaron 300 dólares unos de donde está la bolita", afirmó Mariela Navarro.

Agregó, que el hombre llegando con los aduanales les estaba diciendo que le dijeran a la gente de Estados Unidos que ya no vengan a la Villa, que él se quejó con los militares por la estafa, pero en nada le ayudaron.

"Por unos la llevamos todos, esos de la bolita son bien rateros, no entiendo cómo es que la gente cae, llegas y está una bola de gente apostando, pero en realidad son los mismos y llegas tú y te vas a casa sin nada", dijo Reynaldo Govea.

No solo el turismo es victima de esas estafas, pues aún comerciantes y residentes de Nuevo Progreso manifestaron que también fueron enganchados, perdiendo entre los 100 y hasta 450 dólares por su "mala suerte".