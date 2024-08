Siguen despidos sin liquidaciones en empresas de Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Tácticas de empresas para que trabajadores o extrabajadores no accedan a sus prestaciones laborales siguen vigentes.

Personas afectadas por esta situación denuncian algunas de las estrategias para que las empresas o parte patronal se salgan con la suya sin cubrir la llamada "indemnización constitucional" y el resto de prestaciones pendientes al momento de cesar la prestación del servicio, la rescisión o despido.

Empresas de giro como el siderúrgico, ubicadas en el ejido 6 de Enero, han sido señaladas por esta práctica.

"Lo mismo hacen en la fundidora, despiden solo por la antigüedad, después sus abogados tratan de jugar con tu mente para que firmes tu finiquito", precisó José Alberto González.

Otro extrabajador, de nombre José Luis "N" señaló que la complicidad de los sindicatos es más que evidente. Precisó que se tiene como práctica que la empresa circule documentos dirigidos a los trabajadores que "No están firmados por nadie, es sólo un papel sacado de Internet", señaló.

Precisó que se ha tenido la intención de cambiar el actual sindicato por "El sindicato de Matamoros. El que hay hace todo lo que la licenciada de Recursos dice, están comprados; yo les cagué el palo de que hicieran bien su trabajo y me amenazaron", esto durante la pandemia, pues en esa época no había "peritos ni arbitraje que me defendieran que me podían correr", narró.

Recientemente, se dio otro escándalo de giro de restaurante que cerró en zona Centro en el mes de junio, pero hasta ahora los exempleados, no han recibido su liquidación legal.

Esto pone de relieve la nula actuación de la Inspección del Trabajo, autoriddad que debe revisar las condiciones de trabajo en los centros laborales.

Trabajadores, en ocasiones, no reciben prestaciones completas ni finiquitos, como es el caso de fundidora en 6 de Enero.