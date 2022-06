Descarta Itavu escrituración en asentamientos irregulares

Así lo afirmó a reporteros de este medio de comunicación el titular de la dependencia, Félix Cuéllar Mercado quien puntualizó que, no hay indicaciones de que en el caso de Nuevo Progreso se reanuden las escrituraciones, aunque de antemano saben que es importante la cantidad de terrenos que no se han regularizado, y aunque se encuentran en posesión no se ha reactivado el programa.

"Para que esto ocurra se tienen que dar a conocer los nuevos avalúos, ya de esta forma es como se les pueden dar continuidad, aunque de antemano seguimos atentos para qué en caso de que ocurra, hacerlo saber de momento todo sigue igual".

Expreso que, en cambio en el Municipio se sigue avanzando en cuanto hace a la escrituración de colonias como las Américas, Integración Familiar, Unidos Avanzamos, y Solidaridad entre otras, de hecho, se sigue dando todas las facilidades para que las personas beneficiarias puedan contar finalmente con un patrimonio seguro para la familia.

Descartan que en Nuevo Progreso se reanude programa de escrituración de predios.