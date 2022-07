Denuncian incumplimientos a promesas de campaña

A casi un mes de pasadas la elecciones en donde los tamaulipecos, eligieron nuevo gobernador, siendo encumbrado el doctor Américo Villarreal , siguen saliendo anomalías, las cuales fueron denunciadas por ex "promotoras" del voto en favor de la Coalición Va por Tamaulipas.

Saida Lemus, residente de colonia Cuauhtémoc, fue quien puso de relieve el problema que existe con centenares de ciudadanos "promovidos" a quienes les prometieron despensas a cambio de votos en favor del PRI.

Lemus comenta que pese a que sudó la camiseta, "me tuvieron dos meses sin pago, ni para una botella de agua", teniendo como contacto al interior del PRI a dos personas, una identificada solamente como José María y a la dirigente actual del tricolor, Norma Parra, quienes no le cumplieron.

Saida Lemus, expromotora de Va por Tamaulipas, reclama su pago y que le cumplan a sus promovidos.

La afectada mostró las hojas de los promovidos, de los cuales les solicitaban a cada promotora hasta 40 ciudadanos con datos y credencial de elector, no obstante, a gran parte de esos "promovidos", no se les cumplió, además de que es a ella a quien le reclaman, por lo que acudió a las oficinas del PRI municipal, pero llevan semanas cerradas.

"Me urge la paga", la semanas que el PRI, no le cubrió a ella como promovente, pues asegura que en la vivienda donde reside, es de renta y no ha cubierto varias mensualidades que ya le son exigidas bajo advertencia de que será echada.

"Me deben 4 mil pesos más esto, que son 45 con copia (de credencial del INE), CURP y firma", señaló, aunque no precisó cuánto le prometieron por cada promovido.

Lo que resulta extraño, es que ella señala que el excandidato del PAN a la alcaldía, Miguel Ángel Almaraz, le ha manifestado que ese problema lo debe remediar la administración municipal y no el PRI, lo que le genera confusión y deja en las mismas a la señora Lemus, quien mostró los formatos y sus listas de promovidos, quienes ahora reclaman sus despensas.