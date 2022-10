Denuncia a prestamistas; créditos son impagables

Ambos casos le pasó a la señora Francis Medellin, quien relató como hace 3 años solicitó un préstamo por 5 mil pesos a la Financiera, y como le ponían muchas trabas para avanzar en los abonos a capital solo se le permitía pagar el abono que no eran otra cosa más que los intereses.

"Me tuve que enojar para que pudiera acceder después de dos años para que se me autorizara abonar a capital y fue así como pude liquidar la cuenta, y ahora cada rato me hablan y acosan por teléfono diciendo que tengo tanto de crédito disponible, cuando ya no quiero ningún tipo de préstamo pero no entienden".

En el otro caso de compartamos banco, por insistencia de una disque amiga, se sumó para que le prestaran 6 mil pesos, pero de inmediato a la semana habría que pagar 550 pesos, y si se pasaba un día ya eran 100 pesos más de multa.

"Al final pagué más de lo que me prestaron y según me iban a regresar los 50 pesos por semana, pero no fue así, y salí pagando más de 8 mil pesos, por eso ya no quiero saber nada de prestamos, pues te lo pintan bonito pero la realidad es otra, termina una arrepentida".