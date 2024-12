Inicia renovación de la CANACO

Por: Armando González

Diciembre 25, 2024 -

Río Bravo, Tam

Se emitió, finalmente la convocatoria para el cambio de mesa directiva en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en el Municipio, en donde la disputa por el control de la CANACO, todo indica que la pelea interna se dará entre dos grupos.

De acuerdo a datos recabados al respecto, la disputa hacia el interior de la misma Cámara Nacional de Comercio la estarán escenificando el grupo comandado por el actual presidente, José Ángel Rincón Campos, y el otro entre los que figura el exalcalde y expresidente municipal, licenciado Carlos Rafael Ulivarri López.

Y aunque en el caso del aún presidente de la Canaco, José Ángel Rincón, no tiene contemplada la reelección, sí forma parte de un grupo, en el que ya no están dispuestos a que el organismo sea literalmente mangoneado por unos cuantos, mientras que, por el otro lado, consideran que no se puede quedar en manos de principiantes.

La realidad es que todo hace apuntar que la disputa es por no solamente mantener el control de la CANACO, sino también del Salón Presidente, que, dicho por algunos miembros, genera importantes ganancias.