Reportan abuso en cajeros automáticos

La joven tarjetahabiente Jess García, reportó que en días pasados el cajero que se ubicaba en calle 5 de Febrero, zona Centro y que fue reubicado en Plaza del Río en avenida Madero con Colegio Militar, no le entregó la cantidad que se le cargó en su tarjeta.

"Necesito a alguien que trabaje en Banorte que me pueda dar una asesoría, el cajerito no me entregó 6 mil pesos y mi reclamo no procede", dijo con tono de desaliento.

La joven dijo con desánimo, que esta situación de la que no haya una solución, tuvo lugar en un cajero que ya no está en donde se presentó el incidente, ya que fue rebuscado.

Al respecto, la tarjetahabiente Claudia Torres, dijo sobre una experiencia personal: "me pasó igual en un Santander, la misma cantidad, realicé todos los trámites y nunca se me regresó el dinero por una u otra cosa".

Karen Román, otra joven usuaria de cajeros automáticos, refirió al respecto: "me pasó igual en Banorte y tampoco mi reclamo procede, soy de otro banco y ahora lo que se tiene que hacer es otra llamada donde no estás conforme y redactar una carta y mandarla a donde ellos te indiquen para ver qué se puede resolver, a mi aún siguen sin resolverme, primero me regresan mi dinero y luego me lo volvieron a quitar que porque no procede mi aclaración", fustigó.

La cuentahabiente Diana Guerrero, dijo sobre este inconveniente: "a mi me pasó, que me dio menos pero el cajero registra como si me los hubiese dado completo y jamás procedió mi reclamación".

Los testimonios referidos, todos del municipio de Río Bravo, dejan entrever la frecuencia con que ocurren estos abusos que no tienen un buen término en la mayoría de los casos.

Banorte y Santander, en donde más se registran estos casos.

PASA A MENUDO