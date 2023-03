Alertan por extorsión cibernética

Río Bravo, Tam.

Perfil de Facebook, con amenazas de desprestigio vía redes sociales pretende extorsionar a usuarios a quienes amenaza con difundir presuntas imágenes comprometedoras.

Estos perfiles dedicados a la estafa, atraen a otros usuarios de redes sociales con fotografías con escasas prendas de vestir y posiciones sugerentes, esto con el fin de llamar la atención y conseguir algún tipo de conversación.

"Gente esta persona me quiere extorsionar, quiere dinero supuestamente para no quemarme, pero yo no la conozco tengan cuidado manda solicitud y mensaje y pidiendo dinero cuidado tengan cuidado", alertó usuario de Facebook.

"Una supuesta adolescente comenzó a mandarme mensajes, que estaba sola en su casa, que se aburría, la verdad al ver su edad mejor ni le contesté, porque a un amigo le hicieron lo mismo y después pretendían extorsionarlo con exhibir esa conversación", dijo Fernando Ortiz.