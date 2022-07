Acaparan lugares de discapacitados

Personas con discapacidad motora, no solo enfrentan la impotencia de no poder trasladarse con normalidad, sino que a eso se suma la inconciencia de algunos automovilistas que insisten en estacionar sus vehículos en los cajones azules.

José García es una de las personas afectadas por esa practica nociva, pues manifiesta que cada vez son menos los espacios designados para personas con alguna discapacidad los que permanecen disponibles, sobre todo en supermercados.

"Hay personas que no tienen discapacidad, ni respeto por quienes las padecemos, me ha tocado dar muchas vueltas en los estacionamientos porque no hay lugar para discapacitados y también me ha tocado ver como los ocupan personas sin tarjetón y sin discapacidad".

Hay que destacar que esos cajones son ubicados en lugares estratégicos para facilitar la movilidad de las personas con alguna discapacidad, por lo que es emergente que permanezcan libres para quienes realmente los necesitan.

Discapacitados no pueden disponer de los espacios designados para ellos.