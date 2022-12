Sin cambio precio de refrescos en Nuevo Laredo

A pesar de que se informó que a nivel nacional, se daba por hecho un nuevo incremento al precio de los refrescos , especialmente de la marca Coca Cola, éstos se mantienen iguales y no han sufrido el llamado tercer incremento, al menos en Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo, Tam.

En un recorrido por las llamadas tiendas de barrio y de conveniencia, se encontró que hasta la fecha los distribuidores continúan surtiendo el producto al mismo precio.

"A mi me surten estos productos tres días a la semana y, hasta el momento, ninguno de los que levantan los pedidos me han informado nada al respecto. Posiblemente, el incremento se haya dado al interior del país, pero aquí en Nuevo Laredo, los precios se mantienen iguales. Incluso, recientemente, le cuestioné al que levanta los pedidos y dijo no tener conocimiento de un incremento a los precios de sus productos", afirmó Juanito Mora, propietario de una tienda de barrio en el sector centro.

En base a la información más reciente dada a conocer a nivel nacional, se daba por hecho un tercer incremento al precio de estos productos, lo que no ha sucedido en este puerto fronterizo, conservando los costos 'normales' hasta este día.