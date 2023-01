Se 'brincan' kínder casi 800 niños y niñas

Nuevo Laredo, Tam. - Casi 800 niños y niñas en edad preescolar, no son inscritos en los jardines de niños para cursar esta etapa académica, informó el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández.

"Nosotros hacemos un llamado atento, un llamado urgente porque es cierto que hay padres de familia o madres de familia que piensan que brincándose el kínder ahorran, pero es de suma importancia que el niño curse esos tres grados en el kínder. Y sí hay gente que no los llevan"

Tenemos por ahí el conocimiento de 790 niños que no van a un preescolar, y nos damos cuenta de ello cuando ingresan a primaria, porque no saben colorear, recortar o pegar. Lo cual activa la coordinación motriz fina en un niño", resaltó Bolaños Hernández.

INSCRIPCIONES

Respecto a las inscripciones para el próximo ciclo escolar, el titular del CREDE señaló que a pesar de que el periodo de registros inician oficialmente del 1 al 15 de febrero, y que con la finalidad de adelantar la organización de este proceso se han estado dando algunas preinscripciones en algunos planteles educativos, ello ha generado filas fuera de los planteles.

"En estas pre-inscripciones que se han dado, no hemos tenido conocimiento de algún problema en particular. Sí anduvo 'corriendo' en redes sociales algunas escuelas, pero en particular les diré que fue en un kínder en donde había una fila inmensa de padres de familia, tal vez sufriendo por las inclemencias del tiempo.

Pero les puedo decir que ya es voluntad del papá. Yo puedo asegurar que ese kínder, donde apareció esa imagen, es un kínder que pre-inscribió, anotó y dio capacidad a 266 niños, y todos alcanzaron.

Y así nos damos cuenta que no era necesario hacer esas filas", destacó Bolaños Hernández.

Así mismo el jefe del CREDE, reconoció que si los padres de familia hacen este tipo de sacrificios, de aguantar por horas en la fila a pesar del clima, con tal de obtener un lugar para sus hijos, es por que les interesa la educación y superación de sus pequeños, reconociendo que también hay padres que por evitar un gasto al no considerar necesario el preescolar, los dejan fuera de esta importante formación.