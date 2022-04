Denunciarán penalmente a ex alcalde de NLD

La Comisión de la Verdad y Anticorrupción y la Dirección de Asuntos Internos, perteneciente a la Secretaría de la Contraloría Municipal, realizaron una investigación que revela que estos ex funcionarios participaron en la compraventa de un predio al que se le fijó un precio basado en un avalúo que rebasa el doble del valor real.

Por este asunto se abrió la carpeta administrativa 15/I/2022 que refiere la compraventa entre el Municipio de Nuevo Laredo, Administración 2018-2021 y la persona moral denominada Inmuebles Grand Boulevard S.A de C. V., propiedad de José Luis Palos Morales y Rafael Pedraza Domínguez, respecto a un bien inmueble que se encuentra ubicado en la finca 96562, Polígono 1, con superficie de 110 mil metros cuadrados en el cual se pretendió construir un centro de convenciones (World TradeCenter)., de acuerdo a la indagatoria el precio del inmueble fue fijado en un valor más alto al real.

La lista de involucrados en este acto de corrupción es encabezada por los expresidentes municipales del PAN Enrique N, Arturo N, actual jefe de la Oficina Fiscal del Estado en la ciudad y Rafael N, recién nombrado presidente local del PAN, así como Dorina N, ex primer síndico; Jorge N, ex tesorero; José Ramón N, ex contralor municipal, Santiago N, ex segundo sindico y quien resulte responsable.

SE DEFIENDE EX ALCALDE

Por su parte, el ex alcalde Enrique Rivas acusó a la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas, de realizar una campaña de golpes políticos durante el presente proceso electoral.

Señala que el perito pagado por el Municipio señala que el predio tiene un valor de 40 dólares el metro cuadrado, y cuando fue adquirido, para construir un centro de convenciones, se pagó la cifra de 29 dólares por metro cuadrado, cifra inferior a la señalada en la investigación.

Lanzó un reto a la alcaldesa para que le compruebe los supuestos actos de corrupción, pero de no hacerlo que renuncie a su cargo al frente de la administración municipal.