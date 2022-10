Se apuntan 350 negocios para el "Buen Fin 2022"

En rueda de prensa, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Nuevo Laredo, invitó al comercio organizado a sumarse al BUEN FIN 2022.

El fin de semana considerado como el más barato del año, tendrá lugar durante los días 19 al 21 de noviembre próximo, en el cual los comercios organizados que participarán ofrecerán mercancías con importantes descuentos, comentó Eliud Ciénega Jurado, presidente de la Canaco local.

"Esta es una buena posibilidad tanto para el comercio como para la comunidad. Se busca que los comercios pongan a la venta artículos a un precio inmejorable, mientras que con ello, la comunidad en general tendrá la posibilidad de adquirirlos sin pagar lo que normalmente cuestan", recalcó.

Hasta ahora no se han tenido quejas contra comercios que no hayan respetado dichos descuentos, pero de todas formas habrá vigilancia para que no existan esta clase de abusos, indicó.

Hasta el momento se llevan registrados 350 comercios organizados, pero a un mes de distancia de la actividad, se considera que serán poco más de mil los negocios que se registren, remarcó Ciénega Jurado.

"El arranque del Buen Fin 2022, será como todos los años, en las instalaciones de algún comercio afiliado. En esta ocasión será en Degollado y Campeche, en un negocio de trampolines", concluyó.