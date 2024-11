Va la ‘Justo Sierra’ a regional de escoltas

Por: El Mañana Staff

La Escuela Primaria “Justo Sierra” ganó el Concurso de Escoltas Escolares y el derecho a participar en la etapa regional, que se realizará durante el mes de diciembre en Nuevo Laredo, Tam.

En esta primera etapa participaron 7 escoltas de la zona escolar No. 50; 3 de la No. 124 y una del municipio de Cd. Mier, Tam.

En el concurso estuvo presente el supervisor de Educación Física en la zona No. 7, Profr. Rodolfo Que Suárez; el Mtro. Enrique Romero Carrera, coordinador de Educación Física en la No. 15; el jefe de sector No. 2 de Primaria, Profr. Faraón Garza López y la supervisora de la zona No. 50, Profra. Amada Alicia Bañuelos Alamillo.

De igual forma, también estuvieron presentes el Profr. Alexis Siller Campos, coordinador de Disciplinas Deportiva y el subdirector de Deportes, C. Felipe Guevara Abundis.