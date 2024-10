Desatan lluvias accidentes en Cd. Miguel Alemán

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Una mujer lesionada de gravedad y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un par de accidentes automovilísticos que se registraron debido a la humedad del pavimento a causa de la lluvia registrada durante la noche del viernes.

Alrededor de las 21:50 horas se reportó el primer accidente sobre la carretera Ribereña, pues escasos minutos antes se originó una aparatosa volcadura a la entrada a esta localidad o a la salida a Reynosa, justo a la altura del principal acceso a la colonia Nuevo Amanecer de esta localidad.

Ante esto, personal de Protección Civil acudió de inmediato para poder auxiliar a la fémina que tripulaba la camioneta que resultó accidentada por pérdida del control y volcadura, por lo que quedó seriamente destrozada.

Al llegar al citado lugar, los socorristas se encontraron con la unidad volcada y atravesada en uno de los carriles de la carretera, además de una mujer que estaba afuera de la misma y tendida sobre la carpeta asfáltica, por lo que procedieron de inmediato a brindarle los primeros auxilios.

"En mi vida me había tocado ver un accidente; les juro que de un momento a otro vi la troca volteada y la muchacha tirada en el piso. Una bendición que no la aplastara. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Dios bendiga a la muchacha, de verdad, ya que todavía estoy en shock", comentó Dulce Rosa.





REPORTAN OTRO PERCANCE VIAL

Cabe destacar que unos 55 minutos después y siendo alrededor de las 22:45 horas, también se reportó un segundo accidente que se habría registrado muy cerca de ese mismo sector; es decir, en la zona de la colonia Santa Fe.

Sin embargo, hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre este percance vial, pues las autoridades viales no brindaron datos al respecto, por lo que se presume que no fue tan aparatoso como el primero.