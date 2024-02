Piden venezolanos regresarse

Uno llega acá para lograr un objetivo, pero al final el objetivo no se logró; entonces, me voy a regresar. Es duro estar en otro país completamente solo, no tienes el apoyo de nadie, no tienes las condiciones de vida, es difícil". Abraham Hernández, venezolano

Debido a que tienen más de seis meses en espera de una cita para poder cruzar de manera legal a los Estados Unidos, familias provenientes de Venezuela comenzaron a solicitar apoyo a las asociaciones civiles para que les ayuden a regresar a su país, pues ya no quieren esperar más.

En los últimos días, familias completas y algunos otros de manera individual se han acercado a la asociación "Ayudándoles a Triunfar" en busca de recibir algún apoyo para poder regresarse a su país, ya que su paciencia se agotó.

Abraham Hernández, de 24 años y de origen venezolano, ya tenía seis meses esperando para cruzar a los Estados Unidos de manera legal, pero debido a la tardanza de la aplicación del CBP One decidió mejor intentar regresar a su casa.

Esto pese a que Venezuela no vive un mejor momento, pero prefiere estar con su familia que estar pasando hambre y aguantar las condiciones en que viven.

ESTÁN FRUSTRADOS

"Uno llega acá para lograr un objetivo, pero al final el objetivo no se logró; entonces, me voy a regresar. Es duro estar en otro país completamente solo, no tienes el apoyo de nadie, no tienes las condiciones de vida, es difícil, a veces tienes que dormir en la calle, es duro, es mejor estar reunido con la familia, ya que no se logró el objetivo", dijo.

Destacó que en su país es complicado, los sueldos no alcanzan, por eso es que decidió salir en busca del "sueño americano". Allá se tienen muchos problemas con los servicios básicos, pero por lo menos se tiene un techo para dormir y no hacerlo en la calle, como es aquí en Matamoros.

"Vinimos a lograr algo, pero no se pudo. México, para nosotros, no es opción; la verdad, no podemos vivir en otro lugar que no sea nuestro país, por eso es que voy a regresar como pueda", indicó.

Aseguró que, pese a haber pasado por una serie de obstáculos para llegar a la frontera, sí vale la pena regresarse a Venezuela, "El que no haya logrado mi objetivo, esto no es perder".

TESTIMONIO

Josué, de 23, también originario de Venezuela, aseguró que estar en Matamoros viviendo en estas condiciones es peor que en su país, "Me siento como atrapado aquí". Destacó que al regresar a su país es estar cerca de su hijo; al no poder cruzar de manera legal, la decisión más favorable es volver a Venezuela, aún y cuando las cosas allá tampoco están bien, por lo menos estaré con la familia".

La presidenta de la asociación "Ayudándoles a Triunfar", Gladys Cañas Aguilar aseguró que en estos días se han estado acercado algunas familias o personas solas que llegan en busca del apoyo para poderse regresar a sus países de origen.

"No es una cantidad importante, pero sí llama la atención que ahora ya no es el sueño americano para ellos, sino el regresar a sus países con su familia; es parte de la desesperación que se está presentando entre esta comunidad", concluyó.