Descartan alerta por variante del Covid

Hasta el momento, las autoridades internacionales de Salud no han emitido alerta por nueva variante del Covid.

Aún y cuando en la Ciudad de México en días pasados se confirmó el primer caso de la variante JN-1 del linaje BA.2.86 denominado (Pirola de SARS-CoV-2), de acuerdo al último reporte del registro del sitio oficial Covid-19 de la Dirección General de Epidemiología, en Matamoros aseguran que hasta el momento no se ha emitido ninguna alerta en este sentido.

El secretario de Salud municipal, Víctor García Fuentes comentó que hasta el momento las autoridades oficiales, como lo es la Organización Mundial de la Salud, no han emitido ninguna alerta por una posible variante del Covid.

"Estamos viendo aumento en los casos de personas con problemas en las vías respiratorias, tos, fiebre, lo cual lo podemos considerar como normal en esta temporada de cambios de temperatura, en donde las personas tienen que acudir al doctor para tratarse médicamente y evitar que se compliquen sus cuadros, al grado de llegar a una bronquitis o pulmonía", dijo.

Recordó que la gripe también suele tener un efecto duradero en las personas, puede ser desde cinco hasta 17 días, según su organismo, complicándose más en aquellas que padecen alguna otra enfermedad crónicodegenerativa.

Explicó que el proceso de esta gripe común que se está presentando en muchos matamorenses es que los primeros cinco días son de incubación del virus viral y no hay síntomas, luego llega el cuadro clínico, que son los siguientes cinco a siete días; posteriormente viene la convalescencia, lo que implica que estos cuadros virales tienen una duración entre los 15 a 17 días.

"No tenemos por qué desorientar a la gente; hasta el momento no se ha emitido una alerta por las autoridades autorizadas de hacerlo, lo que tenemos que hacer es seguir tomando nuestras medidas preventivas, que si podemos usar el cubrebocas es mucho mejor, para evitar este contagio que se está dando en la ciudadanía, lo cual es normal en esta temporada por los constantes cambios del clima. No debemos de alertarnos, pero sí cuidarnos", dijo.

García Fuentes indicó que en donde se debe tener más cuidado es con las personas adultas mayores, los menores de edad, así como quienes padecen diabetes, sobrepeso, hipertensión y otras enfermedades crónicodegenerativas que pudieran complicar este padecimiento, que se puede considerar como común en esta época del año.