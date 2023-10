Adelantan paro judicial

La gente no se debe de creer lo que se dice por el Ejecutivo, que el Poder Judicial está podrido, que es corrupto, que no hace nada; lo que en realidad hacemos es defender los derechos de los ciudadanos". Juan Antonio Gamboa Rojas, secretario general de la sección 45 del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio del Poder Judicial de la Federación

Los más de 320 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Matamoros se fueron a paro el jueves, mostrando así su inconformidad en contra de diputados federales y el Ejecutivo nacional, quienes dieron el voto a favor de la desaparición de 13 fideicomisos.

Quienes iban llegando a las instalaciones que se ubican en la Pedro Cárdenas y Longoria, se encontraron con este paro de labores y como consecuencia no pudieron realizar ningún trámite.

El secretario general de la sección 45 del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio del Poder Judicial de la Federación, Juan Antonio Gamboa Rojas, aseguró que sus compañeros no aguantaron más, ya que tenían contemplado que el 24 de este mes iniciara el paro, pero lo adelantaron.

"De esta manera la comunidad se va a dar cuenta de la necesidad que existe que el Poder Judicial opere y que sí es útil, no como dice el Presidente de la República que no sirve para nada", dijo.

Manifestó que la desaparición de los fideicomisos afecta a todos, sobre todo a los trabajadores, porque son conquistas que por años se han venido logrando y que son para su retiro.

"La gente no se debe de creer lo que se dice por el Ejecutivo, que el Poder Judicial está podrido, que es corrupto, que no hace nada; lo que en realidad hacemos es defender los derechos de los ciudadanos", dijo. Desde ayer y hasta el 24 no trabajarán, como parte de la inconformidad que existe en contra del Ejecutivo nacional y diputados federales por la desaparición de fideicomisos.