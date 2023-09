Movimiento magisterial es un capricho de Arnulfo: Naif Hamscho

El movimiento magisterial que se está viviendo en Tamaulipas es meramente político y capricho del secretario general Arnulfo Rodríguez Treviño, aseguró en una declaración emitida en sus redes sociales por el excandidato a la secretaria general de la sección 30 del SNTE, Naif Hamscho Ibarra.

En un video difundido por el mismo Hamscho Ibarra, aclaró que no había intervenido por respeto a la dirigencia, sin embargo, al ser mencionado en una declaración del secretario general del SNTE, es que decidió emitir su declaración.

"No tenía la intención de declarar nada, ni fijar mi postura ya que soy muy respetuoso de los tiempos y de a quien hoy le toca la representación y gestión sindical", dijo.

"El profesor Anulfo hace una mención a mi persona señalando que el que está trabajando en su escuela quería estar aquí y que participó porque quería ser líder de la 30 y dónde está, esto me impulsa a dar mi punto de vista público también", aclara en el video.

"Efectivamente, participé por la dirigencia sindical, pero soy un convencido de privilegiar el diálogo, hoy respeto, mas no comparto la idea de ir directamente a un paro, ya que esto se hace cuando no hay capacidad de diálogo y como último recurso la huelga bien instituida", refirió.

Continúa en el video diciendo, "Estoy seguro que con la fuerza de nuestra organización sindical, con el diálogo y la concertación, se solucionan todos los problemas en beneficio de los trabajadores de la educación y se obtienen grandes resultados. Este movimiento en menos de 24 horas se transportó de algo legítimo como el respeto y los derechos de los trabajadores a algo totalmente político. El SNTE es muy grande y fuerte y está por encima de cualquier color, partido político o gobierno por su capacidad en el diálogo y el debate. Con ello se han logrado grandes conquistas, pero no atravesemos las siglas de nuestro sindicato por un interés personal o capricho".

Exhortó a no victimizar al SNTE, ya que este gremio es quien nos defiende, nuestros estatutos no están facultados para mover miembros de un gabinete, nuestro interés es gestionar y exigir resultados en beneficio de nuestros agremiados y mejorar prestaciones que impacten en una mejor forma de vida para todas nuestras familias.

"No le vamos a permitir nunca que un gobierno nos quite de una mesa de negociación a un miembro del comité ejecutivo seccional y mucho menos le vamos a permitir a un gobierno que quiere imponernos a quien maneje nuestra caja de ahorros del Sartet", dijo.

"Lo del SNTE al SNTE, lo del gobierno al gobierno. Sin embargo, yo no estoy actuando como muro de contención para nadie, no sé por qué me mencionan, solo tengo una manera distinta de pensar y de actuar, pero respeto la indicación de quien nos dirige en este momento y a cada uno de nuestros compañeros les he manifestado que son libres de actuar y de pensar, no debemos de pelearnos", afirmó.

Manifestó que el SNTE es un sindicato plural que respeta el pensamiento de todos y cada uno de sus agremiados. "Yo apoyo 100 por ciento a nuestra organización sindical y estoy dispuesto a aportarle lo que en la medida de mis conocimientos sirva para fortalecer el diálogo y la concertación para que verdaderamente nos enfoquemos a la solución de las necesidades y demandas de nuestros compañeros", indicó.

Recordó que este movimiento debe de dejar como resultados el beneficio colectivo que esperamos todos los compañeros del SNTE, la basificación a quien le falte, la regularización de los techos financieros, el pago pendiente a nuestros compañeros, la aportación de una partida del presupuesto de egresos de la federación a la bolsa pensionaria para la antigüedad de los teacher. "Tenemos que apostarle a bajar el interés de los créditos de Sartet un 12 por ciento en un plazo más amplio que verdaderamente nos beneficia a todos", indicó.

"Compañeros, me reitero a sus órdenes privilegiando siempre el diálogo y la unidad, invitando a que se reinstalen mesas de negociación sanas que den resultado a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación", concluyó su video.